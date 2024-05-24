Ученые рекомендовали заниматься садоводством для укрепления иммунитета

Ученые обнаружили, что садоводство помогает укрепить иммунитет. Так, согласно данным ученых из Хельсинкского университета установили, такой эффект достигается благодаря контакту с почвой.

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В результате повышается бактериальное разнообразие на поверхности кожи, что мешает быстрому размножению какого-то определенного вида бактерий из-за «конкуренции».

Кроме того, сообщает Environment International, исследование, проведенное с участием 28 добровольцев показало, что у группы, контактировавшей с обогащенной микроорганизмами почвой, вырос уровень противовоспалительных молекул в крови.

Поэтому ученые пришли к выводу, что такая деятельность может снизить риск развития и обострения аллергии, астмы и аутоиммунных заболеваний.

Ранее россиянам рассказали, как улучшить качество почвы и повысить урожайность, а также стало известно, как правильно удобрять томаты, чтобы получать по 8-10 кг с каждого куста.