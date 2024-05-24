Вареный картофель признали продуктом, снижающим риск преждевременной смерти

Ученые выяснили, сколько картофелин в день нужно съесть, чтобы сократить вероятность развития сердесно-сосудистых заболеваний.

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Вероятность смерти от сердечно-сосудистых болезней снижает регулярное употребление вареного картофеля. Об этом сообщили ученые в материале, опубликованном в The Journal of Nutrition.

Заявление основано на исследовании с участием 77 297 взрослых норвежцев в возрасте от 18 до 64 лет. Их разделили на три группы и попросили ежедневно съедать по несколько вареных картофелин.

В результате в группе, где испытуемые употребляли в неделю 14 картофелин, смертность от ССЗ оказалась на 12% ниже в сравнении с теми, кто ел не более 6 картофелин.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе зелени, и о том, как она действует на организм человека.

По словам врача, если добавлять зелень в каждое блюдо, которое человек употребляет в течение дня, он получит постоянно действующий оздоровительный и омолаживающий эффект. При этом он рекомендовал ограничить потребление картофеля, который содержит быстрые углеводы, вредно влияющие на здоровье человека.