Наличие мелких жировых клеток увеличивает вес тела в старости

По словам ученого, эти клетки меняют свой размер в зависимости от веса. При этом люди с небольшими жировыми клетками в будущем с большей вероятностью наберут вес в пожилом возрасте, но избавиться от него им будет уже сложнее.

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Исследователи провели ряд тестов в стенах больницы Каролинского университета Худдинге, для начала измерив размер жировых клеток и вес у контрольной группы добровольцев. Через 15 лет обследование повторили.

Так, у 260 человек в возрасте 44 лет и индексом массы тела 32 значительно увеличился жир на животе.

«Это немного похоже на то, как если бы комната была доверху заполнена несколькими большими воздушными шарами или множеством маленьких», — заявил профессор Питер Арнер.

То есть людям с большими жировыми клетками сбросить вес легче. Но стоит учесть, что обладатели небольших жировых клеток имеют более активный метаболизм. Это хорошо, так как снижает риск возникновения диабета 2 типа и гипертонии.

Ранее стало известно, что эксперт назвала важное правило в еде для занимающихся физкультурой.