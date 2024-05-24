$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Наличие мелких жировых клеток увеличивает вес тела в старости, но также говорит об активном метаболизме

По словам ученого, эти клетки меняют свой размер в зависимости от веса. При этом люди с небольшими жировыми клетками в будущем с большей вероятностью наберут вес в пожилом возрасте, но избавиться от него им будет уже сложнее. 

Наличие мелких жировых клеток увеличивает вес тела в старости
© Runews24.ru

Исследователи провели ряд тестов в стенах больницы Каролинского университета Худдинге, для начала измерив размер жировых клеток и вес у контрольной группы добровольцев. Через 15 лет обследование повторили. 

Так, у 260 человек в возрасте 44 лет и индексом массы тела 32 значительно увеличился жир на животе. 

«Это немного похоже на то, как если бы комната была доверху заполнена несколькими большими воздушными шарами или множеством маленьких», — заявил профессор Питер Арнер.

То есть людям с большими жировыми клетками сбросить вес легче. Но стоит учесть, что обладатели небольших жировых клеток имеют более активный метаболизм. Это хорошо, так как снижает риск возникновения диабета 2 типа и гипертонии. 

Ранее стало известно, что эксперт назвала важное правило в еде для занимающихся физкультурой.

Наука