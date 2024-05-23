Исследование. Мозг ребенка подстраивается под родной язык еще до рождения

Ученые заявили, что мозг ребенка подстраивается под родной язык еще до рождения
Ученые выяснили, когда мозг ребенка начинает подстраиваться под родной язык. Исследователи уже доказали, что плод начинает слышать звуки на третьем семестре беременности.
Далее его мозг начинает обрабатывать звуки. Исследование, проведенное с участием жительниц Каталонии, которые являются носителями как одного языка, так и двух, показало, что чувствительность к диапазону звуков речи у детей разная.
Так, в рамках исследования удалось выяснить, что мозг ребенка, рожденного женщиной, которая говорит на двух языках, чувствителен к более широкому диапазону звуков речи.
Но у женщин, которые говорят только на одном языке, дети рождаются с более выраженной реакцией на определенные звуки. Ученые предполагают, что их мозг более приспособлен для сильной реакции на важные для него звуки, а мозг билингвов — для менее выраженной реакции, но на большее число звуков, сообщает Frontiers in Human Neuroscience (Front. hum. neurosci).
Ранее ученые из кафедры гинекологии и акушерства Стэнфордского университета заявили, что практически изобрели технологию по созданию искусственного человека.
Также они считают, что бактерии гарднереллы могут привести к преждевременным родам.