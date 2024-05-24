В Санкт-Петербурге создали нейросеть для выявления гематом мозга по КТ-снимкам

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В. А. Алмазова создали программное обеспечение, которое позволит врачам быстро и точно выявлять гематомы в головном мозге по снимкам компьютерной томографии (КТ). Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.
"Мы разработали приложение, которое помогает врачам по снимкам компьютерной томографии оперативно, в один клик, выявить хронические субдуральные гематомы в головном мозге. Программа оказывает поддержку принятия решений врачу и позволяет производить мониторинг изменения объема хронической гематомы", - рассказал Кашевник.
Незаметная гематома
Кровоизлияния (гематомы) в мозгу происходят по разным причинам и имеют разные последствия для жизни человека, но одна из самых распространенных и опасных - это хроническая субдуральная гематома (СДГ). Чаще всего они образуются у пожилых пациентов под твердой мозговой оболочкой и связаны с черепно-мозговыми травмами. На первых этапах гематомы небольшие и не вызывают большого дискомфорта у больного, из-за чего патология долгое время остается скрытой.
Со временем гематома приводит к состоянию, когда человек уже не может сам себя обслуживать и даже к смерти. Долгое время такие гематомы лечили через трепанацию черепа и извлечение гематомы непосредственно. Этот опасный метод с невысокой эффективностью в России с 2019 года по инициативе нейрохирургов РНХИ им. проф. А. Л. Поленова стали заменять другой технологией - маленьким проколом бедренной артерии и отключением сосудов, питающих гематому.
Нейросеть в помощь нейрохирургам
И диагностика, и лечение этой патологии требуют точной оценки размеров гематомы, ее локализации внутри мозга и других параметров. Вручную оценка КТ-снимков занимает у врачей долгое время из-за особенностей каждой гематомы и следов внутрисосудистого вмешательства медиков. Ученые СПб ФИЦ РАН и НМИЦ им. В. А. Алмазова на 4 тыс. КТ-снимков пациентов с субдуральной гематомой обучили нейросеть, которая максимально ускоряет этот процесс.
"Клинические испытания показали, что разработанное приложение позволяет в среднем в 7 раз быстрее анализировать КТ головного мозга, а самое главное что имеющиеся на рынке, приложения на основе нейронных сетей не способны проводить точные измерения разноструктурных хронических СДГ при наличие артефактов после внутрисосудистых вмешательств ", - отметил врач нейрохирург НМИЦ им. В. А. Алмазова Аркадий Иванов.
Нейросеть, пользоваться которой можно через специальное приложение, обрабатывает цифровые изображения слоев КТ-снимков головного мозга и быстро выделяет гематому, рассчитывает ее объемы и индивидуальные особенности. Точная оценка позволяет подбирать наиболее подходящую терапию и повышать шансы на выздоровление.
Нейрохирург Аркадий Иванов добавил, что в НМИЦ им. В. А. Алмазова планируется широкое внедрение этой нейросети в практику. Сам проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между СПб ФИЦ РАН и НМИЦ им. В. А. Алмазова.