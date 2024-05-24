В Санкт-Петербурге создали нейросеть для выявления гематом мозга по КТ-снимкам

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В. А. Алмазова создали программное обеспечение, которое позволит врачам быстро и точно выявлять гематомы в головном мозге по снимкам компьютерной томографии (КТ). Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.

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"Мы разработали приложение, которое помогает врачам по снимкам компьютерной томографии оперативно, в один клик, выявить хронические субдуральные гематомы в головном мозге. Программа оказывает поддержку принятия решений врачу и позволяет производить мониторинг изменения объема хронической гематомы", - рассказал Кашевник.

Незаметная гематома

Кровоизлияния (гематомы) в мозгу происходят по разным причинам и имеют разные последствия для жизни человека, но одна из самых распространенных и опасных - это хроническая субдуральная гематома (СДГ). Чаще всего они образуются у пожилых пациентов под твердой мозговой оболочкой и связаны с черепно-мозговыми травмами. На первых этапах гематомы небольшие и не вызывают большого дискомфорта у больного, из-за чего патология долгое время остается скрытой.

Со временем гематома приводит к состоянию, когда человек уже не может сам себя обслуживать и даже к смерти. Долгое время такие гематомы лечили через трепанацию черепа и извлечение гематомы непосредственно. Этот опасный метод с невысокой эффективностью в России с 2019 года по инициативе нейрохирургов РНХИ им. проф. А. Л. Поленова стали заменять другой технологией - маленьким проколом бедренной артерии и отключением сосудов, питающих гематому.

Нейросеть в помощь нейрохирургам

И диагностика, и лечение этой патологии требуют точной оценки размеров гематомы, ее локализации внутри мозга и других параметров. Вручную оценка КТ-снимков занимает у врачей долгое время из-за особенностей каждой гематомы и следов внутрисосудистого вмешательства медиков. Ученые СПб ФИЦ РАН и НМИЦ им. В. А. Алмазова на 4 тыс. КТ-снимков пациентов с субдуральной гематомой обучили нейросеть, которая максимально ускоряет этот процесс.

"Клинические испытания показали, что разработанное приложение позволяет в среднем в 7 раз быстрее анализировать КТ головного мозга, а самое главное что имеющиеся на рынке, приложения на основе нейронных сетей не способны проводить точные измерения разноструктурных хронических СДГ при наличие артефактов после внутрисосудистых вмешательств ", - отметил врач нейрохирург НМИЦ им. В. А. Алмазова Аркадий Иванов.

Нейросеть, пользоваться которой можно через специальное приложение, обрабатывает цифровые изображения слоев КТ-снимков головного мозга и быстро выделяет гематому, рассчитывает ее объемы и индивидуальные особенности. Точная оценка позволяет подбирать наиболее подходящую терапию и повышать шансы на выздоровление.

Нейрохирург Аркадий Иванов добавил, что в НМИЦ им. В. А. Алмазова планируется широкое внедрение этой нейросети в практику. Сам проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между СПб ФИЦ РАН и НМИЦ им. В. А. Алмазова.