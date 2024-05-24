Ученые связали рыбий жир с развитием сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые опровергли пользу Омега-3 для сосудов и сердца. Так, исследование, в рамках которого были изучены данные 415 737 человек, показало, что при регулярном употреблении добавок с рыбьим жиром возрастает риск заболевания сердца и инсульта.

Как говорится в BMJ Medicine, наблюдение за испытуемыми длилось 12 лет. За этой время у 18 367 участников развилась фибрилляция предсердий, у 22 636 - сердечный приступ, инсульт или развилась сердечная недостаточность, 22 140 человек скончались.

При этом у людей с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем на начало эксперимента в 3085 случаях диагностировали сердечную недостаточность, у 1180 – инсульт, у 1415 — сердечный приступ. 2436 человек скончались от сердечной недостаточности, 2088 — от инсульта и 2098 — от сердечного приступа.

Изучение их анализов показало, что риск смерти от инсульта среди этой группы вырос на 5% после того, как они начали употреблять Омега-3.

Зато у тех, у кого на начало эксперимента уже были проблемы с сердцем, риск прогрессирования фибрилляции предсердий до сердечного приступа снизился на 15%, а риск летального исхода от сердечной недостаточности – на 9%.

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