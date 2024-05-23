JID: регулярное пребывание на солнце может ускорять сжигание жира

Ученые из Сеульского национального университета (Южная Корея) обнаружили, что воздействие ультрафиолета увеличивает расход энергии у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Investigative Dermatology (JID). УФ-излучение (ультрафиолетовое излучение) оказывает разнообразное влияние на кожу - оно может как вызвать солнечные ожоги, привести к фотостарению и спровоцировать развитие рака, так и способствовать синтезу витамина D в организме. В ходе нового исследования ученые обнаружили, что ультрафиолетовые лучи также способны менять метаболизм подкожно жировой клетчатки. Эксперименты на мышах показали, что ультрафиолет препятствует набору лишнего веса за счет стимуляции выработки нейромедиатора норадреналина, который не только снижает уровень лептина (так называемого гормона голода), но и ускоряет расход энергии за счет "потемнения" подкожного жира. Темный (бурый) жир, в отличие от белого, метаболически активен. Это значит, что он выполняет функции термогенеза (образования тепла), защищает стенки сосудов и помогает ускорить метаболизм. Авторы исследования отметили, что их работа открывает новые перспективы для разработки инновационных методов лечения ожирения с помощью солнечного ультрафиолета. Сейчас ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как можно использовать такой метод жиросжигания без вреда для здоровья.