Исследования показали, какое достижение в беге может продлить жизнь на пять лет

Согласно ретроспективному исследованию, элитные спортсмены, пробегающие милю (1609 м) менее чем за 4 минуты, обычно живут дольше, чем население в целом.

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Новое исследование дополняет предыдущие работы, изучающие влияние экстремальных физических упражнений на здоровье. Участники, пробежавшие милю менее чем за 4 минуты, прожили, в среднем, на 4,7 года дольше ожидаемой продолжительности жизни, с учётом возраста, национальности и пола (все бегуны были мужчинами).

Предыдущие исследования показали, что экстремальные упражнения на выносливость могут негативно отражаться на работе сердечно-сосудистой системы. Однако более высокоинтенсивные виды спорта с кратковременной нагрузкой изучены меньше.

«Эта миля уникальна», — рассказал Medscape автор исследования Марк Хайковски.

В отличие от видов спорта на выносливость на длинные дистанции, которые были предметом предыдущих исследований, забег на средние дистанции требует сочетания аэробной и анаэробной подготовки.

Английский невролог и спортсмен Роджер Баннистер пробежал первую милю менее чем за четыре минуты 70 лет назад. Заинтригованные его достижением, исследователи решили изучить первых 200 человек, добившихся такого результата. Эти спортсмены преодолели милю менее чем за четыре минуты 50–70 лет назад и родились между 1928 и 1955 годами.

Согласно гипотезе, увеличение физических упражнений снижает вероятность сердечных событий, но только до определённого момента. За пределами этой точки физические упражнения могут перегружать сердце и вызывать сердечно-сосудистые заболевания, что приводит к таким состояниям, как фибрилляция предсердий и фиброз сердца.

Исследование имеет существенные ограничения, отмечают авторы, однако, считают примечательным, что один факт биографии спортсменов был связан с большей выживаемостью в дальнейшей жизни.