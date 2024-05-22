Ученые разработали новый препарат для лечения рака

По данным экспертов, речь идет о препарате, который блокирует белок YB-1. Он ответственен за рост новообразования и его сопротивляемость различным вариантам терапии.

Тестирование при лечении опухоли яичников и агрессивной формы рака груди показало отличные результаты. Лекарство, с названием SU056, не только с честью выдержало испытания, но и не имеет побочных эффектов.

YB-1 - это стержень сопротивляемости рака. При этом “ключ” к нему подобрали случайно при изучении другого белка, который был связан с лекарственно-устойчивым раком яичников. Лекарство в ходе тестирования начало адресно подавлять именно YB-1, что привело к остановке роста опухоли и деления ее клеток.

Модель рака груди уменьшилась после воздействия SU056 на 63%, а риск метастазов в легких упал на 65,5%.

Впереди учеными предстоит дополнительные тесты на безопасность и выход на стадию клинических испытаний на людях.

Ранее стало известно, что ученые БФУ и НИТУ МИСИС создали безопасные для здоровья наночастицы, ликвидирующие раковые клетки.