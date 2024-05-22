Исследователи выявили связь между преждевременными родами и бактериями Gardnerella

Исследователи из Университета штата Северная Каролина обнаружили, что несколько видов бактерий Gardnerella, иногда ассоциируемых с бактериальным вагинозом (БВ) и преждевременными родами, могут сосуществовать в вагинальном микробиоме. Результаты исследования опубликованы в журнале mSystems.

© unsplash

Гарднереллы (Gardnerella) - это группа анаэробных бактерий, которые обычно населяют микробиом влагалища. Более высокая их численность является признаком бактериального вагиноза - нарушения нормальной микрофлоры влагалища. Такая патология повышает риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем.

Чтобы выяснить, существует ли связь между конкретными видами гарднерелл и преждевременными родами, ученые провели секвенировании вагинального микробиома беременных женщин и группы участниц с преждевременными родами в анамнезе.

Исследователи обнаружили, что в микробиоме влагалища может сосуществовать несколько видов гарднерелл. Однако точно установить, какие из них могут повышать риск преждевременных родов, пока невозможно. Ученые предположили, что каждый из 14 найденных видов может вносить вклад в развитие вагинального дисбактериоза, потенциально приводящего к слишком раннему завершению беременности.