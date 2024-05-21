Ученые оценили вред от вступления в брак

Счастливые в браке пары с наибольшей вероятностью набирают лишние килограммы в ходе совместного проживания. Кроме того, совместный сон с мужем негативно сказывается на качестве ночного отдыха женщин. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на исследования ученых из США.

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Согласно исследованию, проведенному Американским сообществом по изучению ожирения (The Obesity Society), в среднем женщины набирают 24 фунта (почти 11 килограммов) в течение первых пяти лет брака. К аналогичным выводам пришли ученые из Южного методистского университета в Далласе (Техас). По их словам, у счастливых пар процент жировой массы в теле часто больше, чем у тех, кто не удовлетворен отношениями.

Исследователи предполагают, что супруги в удачном брачном союзе ослабляют усилия по поддержанию веса из-за отсутствия мотивации привлекать партнера. Недовольство браком, в свою очередь, побуждает людей оставаться в форме для поиска альтернатив.

В соответствии с результатами другого исследования американского исследования, проведенного в 2021 году, женатые мужчины получают более значительную пользу от совместного сна с супругой по сравнению с замужними женщинами. Последние чаще спали беспокойно из-за внешних факторов и посторонних шумов, таких как храп.