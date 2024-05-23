Ученые заморозили мозг человека, после чего разморозили его через 1.5 года без повреждений

Эксперименты с использованием жидкости MEDY продемонстрировали ее способность сохранять работоспособность мозговых клеток даже после длительного периода хранения в криогенных условиях. Образцы мозговой ткани, обработанные MEDY и подвергнутые заморозке, показали минимальные повреждения и сохранение нейрональной активности даже после 18 месяцев хранения.

Использование жидкости MEDY, состоящей из различных компонентов, включая этиленгликоль и метилцеллюлозу, позволило ученым добиться защиты клеток от повреждений, вызванных образованием кристаллов льда в процессе замораживания. Этот метод открывает новые перспективы для сохранения и изучения мозговой ткани в медицинских исследованиях, а также может иметь потенциал для продления человеческой жизни.

Ранее ученые выявили диету, замедляющую старение мозга. Также ученые нашли способ вернуть зрение слепым людям.