Ученые выяснили, что сильный стресс в детстве увеличивает риск болезни Альцгеймера

Ученые нашли связь между болезнью Альцгеймера и детскими переживаниями. В частности, по заявлению исследователей из Испании, стресс, перенесенный в раннем детстве, усиливает вероятность того, что человек столкнется с данным заболеванием в старости.

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Как сообщает Daily Mail, заявление основано на анализе спинномозговой жидкости 1290 человек. Как оказалось, именно у тех добровольцев, которые испытывали стресс в детсиве, уровень бета-амилоидов и тау-белков значительно выше.

В качестве наиболее часто встречающихся стрессовых событий в раннем возрасте назывались либо развод родителей, либо смерть в семье.

Ученые объяснили, что стресс и связанная с ним тревога вредны для организма, поскольку иммунная система реагирует аналогично тому, как если бы человек получил физическую травму. Это приводит к воспалительным процессам во всём теле, что ускоряет старение организма.

Кроме того, из-за стресса в организме вырабатывается стероидный гормон глюкокортикоид. Его большое количество повреждает клетки мозга, что также вызывает развитие болезни Альцгеймера.

Ранее в Китае нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера. В частности, они выяснили, что блокировка малой РНК под названием Glu-5 'tsRNA-CTC в мозге предотвращает болезнь Альцгеймера. Также ученые заявили, что с помощью спорта можно избавиться от навязчивых мыслей и плохих воспоминаний.