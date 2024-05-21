Новый калькулятор когнитивного возраста разработан нижегородскими учеными

Исследователи из ННГУ им. Н. А. Лобачевского разработали новый тест, который поможет оценить когнитивный возраст человека.

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Как отметил пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в соцсетях, онлайн-калькулятор поможет проанализировать состояние мозга, а также посоветует тренажеры для поддержки его работы.

На прохождение теста уйдет не более 20 минут. При этом его результаты не стоит считать поводом для постановки диагноза, отмечает Никонов.

«Не расстраивайтесь, если рассчитанный когнитивный возраст вам не понравится. Это не постановка медицинского диагноза. Но задуматься стоит», — заключил Алексей Никонов.

Ранее в Китае нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера. В частности, они выяснили, что блокировка малой РНК под названием Glu-5 'tsRNA-CTC в мозге предотвращает болезнь Альцгеймера. А в России придумали новый метод лечения артрита.