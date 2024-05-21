Ученые рассказали, как женщинам снизить риск развития деменции

Ученые выяснили, как железо и марганец влияют на когнитивные функции женщин. Как оказалось, при регулярном употреблении продуктов, богатых этими элементами, женщины быстрее думают, у них улучшается память и скорость реакции.

Об этом сообщили ученые из Мадридского университета Комплутенсе, которые провели исследование с участием 201 женщины, пишет Nutrients.

Ученые считают, что марганец и железо оказывают положительный эффект на когнитивные функции и в долгосрочной перспективе. В частности, они уверены, что эти компоненты снижают риск развития деменции у женщин в пожилом возрасте.

Ранее ученые из Оксфорда на протяжении 15 лет выясняли, что становится причиной развития деменции. В исследовании приняли участие 350 тысяч человек. Позже психотерапевт Саадулаевой рассказала, что риск развития болезни увеличивается при социальной изоляции.

Также ученые рассказали о новом методе лечения болезни Альцгеймера.