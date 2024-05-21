Группа ученых выяснила, что спорт помогает избавиться от навязчивых мыслей

Ученые заявили, что с помощью спорта можно избавиться от навязчивых мыслей и плохих воспоминаний. Так, исследователи из Канады и Китая провели эксперимент на мышах, разделив их предварительно на две группы.

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Сначала у мышей искусственно вызвали страх перед помещением. Затем их разделили на две группы. Одна группа получила доступ к беговой дорожке, а вторая нет.

В конце эксперимента оказалось, что у мышей, которые могли использовать беговую дорожку, снизилась тревожность.

Ученые считают, что это результат нейрогенеза, который усилился с помощью занятий на беговой дорожке. В частности, у мышей ускорился процесс образования новых нервных клеток в гиппокампе.

Ранее в Китае нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера. Также сообщалось, что в России придумали новый метод лечения артрита.