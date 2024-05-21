Ученые научились убивать раковые клетки с помощью «писем в бутылке»

Ученые Каролинского института в Швеции применили для терапии рака так называемые внеклеточные везикулы — небольшие мембранные пузырьки, которые наполняются химиотерапевтическим лекарством и прикрепляются поверхности антител, следует из работы, опубликованной в Nature Biomedical Engeneering. Их цель — уничтожать опухолевые клетки и действовать в качестве иммунотерапии. Исследователи называют эти везикулы «письмами в бутылке», поскольку они созданы для обмена биомолекулами, такими как РНК и белки.

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Ученые проверили эффективность нового метода на генетически модифицированных мышах с раком молочной железы и меланомой человека. Они пришли к выводу, что везикулы с химиотерапевтическим препаратом уменьшали рост опухоли и улучшали выживаемость подопытных грызунов.

Исследователи считают, что «письма в бутылке» помогут в уничтожении раковых клеток, не затрагивая здоровые ткани. Это повысит эффективность терапии и устранит побочные эффекты.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что люди без лишнего веса с фигурой типа «яблоко» больше предрасположены к онкологическим заболеваниям. Риск развития рака на 12% выше у тех, кто имеет жировые отложения на животе.