Генную терапию для восстановления позвоночника разработали в США

Ученые из Университета штата Огайо разработали генную терапию, которая способна восстанавливать поврежденные диски позвоночника и уменьшать боль. Она показала «многообещающие результаты» во время тестов на мышах.

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Сегменты позвонков, из которых состоит позвоночник, обеспечивают поддержку спины. Между каждым из них находится эластичный диск, наполненный жидкостью, который амортизирует удары и помогает позвоночнику быть более гибким. Но в результате травм или старения диски могут разрушаться, из-за чего пациент испытывает сильные боли и сталкивается с ограничением подвижности. Со временем заболевание прогрессирует.

Авторы новой разработки создали «наноносители» из клеток соединительной ткани, которые имитируют естественные клетки. В них встроили гены, кодирующие белок FOXF1, и затем ввели в виде раствора в поврежденные диски мышей.

Ученые отметили, что экспрессия FOXF1 является высокой у молодых особей, но с возрастом снижается. Цель терапии заключается в «повторении процесса развития». По сути, она помогает «обмануть» клетки и вернуть их к состоянию, когда они только растут.

Через 12 недель у мышей, получавших терапию, произошли значительные улучшения. Ткани межпозвоночных дисков начали вырабатывать больше белков, которые укрепляли их и помогали удерживать влагу. Подвижность позвоночника, гибкость и устойчивость к нагрузкам возросли. Поведенческие тесты показали, что болевые ощущения у мышей уменьшились, сообщает New Atlas.