Генную терапию для восстановления позвоночника разработали в США
Ученые из Университета штата Огайо разработали генную терапию, которая способна восстанавливать поврежденные диски позвоночника и уменьшать боль. Она показала «многообещающие результаты» во время тестов на мышах.
Сегменты позвонков, из которых состоит позвоночник, обеспечивают поддержку спины. Между каждым из них находится эластичный диск, наполненный жидкостью, который амортизирует удары и помогает позвоночнику быть более гибким. Но в результате травм или старения диски могут разрушаться, из-за чего пациент испытывает сильные боли и сталкивается с ограничением подвижности. Со временем заболевание прогрессирует.
Авторы новой разработки создали «наноносители» из клеток соединительной ткани, которые имитируют естественные клетки. В них встроили гены, кодирующие белок FOXF1, и затем ввели в виде раствора в поврежденные диски мышей.
Ученые отметили, что экспрессия FOXF1 является высокой у молодых особей, но с возрастом снижается. Цель терапии заключается в «повторении процесса развития». По сути, она помогает «обмануть» клетки и вернуть их к состоянию, когда они только растут.
Через 12 недель у мышей, получавших терапию, произошли значительные улучшения. Ткани межпозвоночных дисков начали вырабатывать больше белков, которые укрепляли их и помогали удерживать влагу. Подвижность позвоночника, гибкость и устойчивость к нагрузкам возросли. Поведенческие тесты показали, что болевые ощущения у мышей уменьшились, сообщает New Atlas.
«Это открытие вселяет надежду на то, что в конечном итоге генная терапия сможет помочь людям с хроническими болями в спине», – отметили эксперты.