У мужчин с диабетом выше риск осложнений, чем у женщин

Результаты нового исследования, опубликованного в Journal of Epidemiology & Community Health, показали, что у мужчин с диабетом 1-го или 2-го типа больше шансов столкнуться с различными осложнениями, чем у женщин.

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Частота осложнений у мужчин, как выяснилось в ходе нового исследования, повышалась с увеличением продолжительности диабета. При этом неравенство между женщинами и мужчинами оставалось постоянным.

В рамках научной работы специалисты проанализировали ответы австралийского исследования «45 лет и старше». В нём участвовали более 250 000 человек в возрасте 45 лет и старше в Новом Южном Уэльсе. Первоначально около 10% добровольцев страдали диабетом. Далее за теми, у кого диабет, наблюдали в течение 10 лет.

Оказалось, что мужчины с сахарным диабетом были более чем на 50% склонны к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины. С поправкой на возраст учёные выяснили, что мужчины на 51% чаще страдают болезнями сердца и сосудов по сравнению с женщинами, на 47% чаще — осложнениями в ногах и стопах, на 55% чаще почечными осложнениями, на 14% чаще диабетической ретинопатией.

Риск возникновения осложнений в зависимости от количества лет, прожитых с диабетом, у мужчин и у женщин возрастал. Однако для мужского пола этот риск всё равно был выше.

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