Ученые нашли связь между состоянием сердца и психическим здоровьем

По словам ученых, между состоянием сердца и поведением человека, его психическим здоровьем есть прямая связь. В частности, оказалось, что в мозге есть отдел, который контролирует сердечный ритм. Отвечает за этот процесс энторинальная кора, ответственная за память и систему навигации.

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В результате каждый удар сердца посылает мозгу сигнал, вызывая надежную и измеримую нервную реакцию.

В экстремальных условиях, когда человек испытывает стресс, его сердце начинает биться сильнее, поэтому усиливается тревога, ухудшается психическое здоровье.

Теперь ученые считают, что используя данные о взаимодействии сердца и мозга, можно разработать более эффективные методы лечения психических расстройств.

Напомним, ученые из Парижского института мозга и Боннского университета считают, что между микробиомом кишечника и когнитивными функциями мозга есть связь. В Китае нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера. Также сообщалось, что в России придумали новый метод лечения артрита.