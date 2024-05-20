Жирная пища приводит к накоплению старых клеток в здоровых тканях

Строгая кетодиета часто используется для похудения и профилактики диабета, однако и с ней стоит быть осторожным. Новое исследование ученых из Техасского университета в Сан-Антонио, показало, что непрерывная долгосрочная кетодиета может вызывать старение клеток в нормальных тканях, оказывая воздействие на сердце и почки. Однако если делать перерывы в диете и питаться во время них более разнообразно, вредного эффекта не возникает. Научная статья вышла в Science Advances.

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Кетогенная диета — рацион с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Она приводит к выработке кетонов — химического вещества, которое печень производит при расщеплении жиров.

Новое исследование показывает, что у мышей, находящиеся на двух разных типах кетодиеты наблюдается клеточное старение во многих органах, особенно — в сердце и почках. Однако это устранено с помощью сенолитиков (класса малых молекул, которые могут разрушать стареющие клетки) и предотвращено с помощью перерывов в диете.