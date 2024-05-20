Хоровое пение в пожилом возрасте улучшает когнитивные навыки

Ученые МГППУ выяснили, что пожилые люди, которые занимаются академическим хоровым пением, отмечают улучшение своего физического, эмоционального и когнитивного состояния, чаще ощущают наличие смысла жизни, а также чувствуют себя более счастливыми. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

© Газета.ru

Все участники заполнили опросник психологического благополучия Кэрол Рифф и анкету о социально-демографических данных и удовлетворенности здоровьем, трудовой деятельностью и семейной жизнью. Хористы дополнительно заполнили анкету о своей музыкальной и вокально-хоровой деятельности, а также их влиянии на самочувствие.

Результаты показали, что занятия академическим хоровым пением в целом положительно влияют на физическое и психологическое состояние хористов. Оказалось, что хоровое пение дает участникам чувство идентичности и «команды», также улучшает здоровье за счет дыхательных упражнений.

Однако ученые также обнаружили, что длительность занятий в хоровом коллективе негативно коррелирует с уровнем психологического благополучия, что может быть следствием постепенного угасания интереса, однообразия впечатлений, отсутствия индивидуального творческого роста.

«В целом, регулярные занятия вокально-хоровой деятельностью могут быть полезными для людей разных возрастов и состояний здоровья. Этот синтетический вид искусства, который сочетает красивую музыку и выразительный текст, сопровождается интенсивным дыханием и вокализацией, требует от участников коллектива работы в команде и заставляет каждого исполнителя ощущать свою социальную значимость, вполне может рассматриваться как инструмент, который может помочь укрепить общественное психическое здоровье. Однако, необходимо учитывать, что более важным для ощущения общего психологического благополучия является достаточно высокий уровень благополучия в других сферах жизни, таких как трудовая деятельность, личная жизнь, материальное благополучие и здоровье», – подытожила заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Татьяна Мешкова.

Ранее было установлено, как люди оценивают уровень доверия к незнакомцу по его фото.