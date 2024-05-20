Растительная диета. Ученые назвали плюсы и минусы такого рациона

Учёные изучили 48 исследований за последние два десятилетия, связанных с растительной диетой. В научной статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, авторы назвали преимущество и недостатки такого питания.

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Анализ показал, что в целом вегетарианская и веганская диеты связаны со снижением риска ишемической болезни сердца, рака желудочно-кишечного тракта и простаты, а также смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть растительный рацион питания оказывает положительное влияние на здоровье.

Однако учёные добавляют, что некоторые растительные диеты могут привести к дефициту витаминов и минералов у некоторых людей. Таким образом, авторы предостерегают от внедрения рекомендаций по переходу на веганство или вегетарианство до тех пор, пока не будут завершены дополнительные исследования.