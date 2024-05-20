Новая смола для 3D-печати внутриглазных устройств улучшит лечение катаракты

Ученые из Университета Восточной Англии разработали новую смолу для 3D-печати глазных линз. Эта инновация потенциально может улучшить производство глазных имплантатов, повсеместно используемых в операциях по удалению катаракты и изменению рефракции глаза. Результаты исследования опубликованы в Current Eye Research (СЕR).

© Газета.Ru

Ученые объяснили, что искусственные интраокулярные линзы (ИОЛ) необходимы людям с катарактой - заболеванием, при котором естественный хрусталик глаза мутнеет (снижается пропускная способность глаза для световых лучей), затрудняя зрение. Они также используются для коррекции аномалий рефракции, таких как близорукость, дальнозоркость и пресбиопия (возрастное снижение способности четко видеть вблизи).

Ранее ИОЛ изготавливались из различных материалов, включая стекло и силикон, однако в последнее время промышленность значительно продвинулась вперед - стали использоваться преимущественно акриловые материалы. Чаще всего применяют гидрофильный и гидрофобный акрил из-за их оптической прозрачности, гибкости, биосовместимости с организмом, а также из-за стабильности и безопасности.

Новые экспериментальные глазные линзы были изготовлены из фотополимерной смолы, содержащей 2-феноксиэтилакрилат (эфир акриловой кислоты), поли (этиленгликоль) диметакрилат и фотоинициатор (молекулы, необходимые для протекания определенных химических реакций).

Прозрачность и тепловые свойства новых линз были оценены с помощью спектрофотометрии и дифференциальной сканирующей калориметрии. Лабораторные испытания на клетках хрусталика человека также показали, что разработка биосовместима и потенциально комфортна в ношении.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования и начать разработку других линзоподобных 3D-объектов. Они надеются, что их работа поспособствует повышению качества терапии глазных заболеваний.