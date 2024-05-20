В России разработали лекарство для лечения артрита

В России придумали новый метод лечения артрита. Авторами разработки стали ученые из КФУ имени Вернадского.

В частности, они обнаружили антисмысловые гены, которые, в дальнейшем можно использовать при разработке препаратов от артрита.

В частности, оказалось, что олигонуклеотиды, или «антисмысловые гены», могут блокировать белок, вызывающий данную патологию.

Ученые провели эксперимент на мышах, который показал, что предложенный ими метод работает.

Сейчас ученые подводят итоги опыта и анализируют его результаты, чтобы опробовать новый метод в рамках следующего этапа испытаний.

Ранее эксперт заявила, что для предотвращения разрушения суставов и сохранения их здоровья стоит соблюдать всего три простых правила. Также названы два ключевых правила ходьбы для снижения веса.