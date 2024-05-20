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Чем седация на самом деле отличается от наркоза? Объяснила анестезиолог

Анестезиолог Ханахмедова: при седации любого типа человек дышит сам. Во время наркоза это делает за него аппарат для вентиляции лёгких. Таково первое отличие двух этих медицинских приёмов. А общее в том, что они оба помогают человеку безболезненно пережить необходимую для его здоровья, а порой и жизни процедуру или операцию.

Чем седация на самом деле отличается от наркоза
© Секрет Фирмы

Подробнее рассказала врач — анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением Умайзат Ханахмедова.

Наркоз и седация — в чём разница

Наркоз

Наркоз — искусственно вызванное состояние, при котором пациент спит, ничего не чувствует и не помнит, объяснила анестезиолог. Также его называют общей анестезией.

Во время неё мышцы полностью расслаблены, часть защитных рефлексов снижается или пропадает совсем. То же самое происходит с болевой чувствительностью. Плюс человек не может дышать сам, его подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Существует несколько разновидностей наркоза:

  • масочный — на лицо надевают маску и через неё подают препарат;
  • внутривенный — препарат вводят в вену;
  • эндотрахеальный — в трахею помещают трубку и подают препарат через неё;
  • комбинированный — маска + внутривенно.

Выбор типа наркоза зависит в том числе от сложности операции и особенностей здоровья пациента, рассказала терапевт Елена Марченко.

Седация

При седации внутривенно вводят ненаркотический препарат.

Она бывает 3 видов:

  • поверхностная: человек расслаблен, может общаться и запомнит процедуру. Такой тип седации используют при лечении зубов.
  • средняя: в этом случае пациента уже погружают в сон, а после легко выводят обратно в реальность. Наблюдать за происходящим и, соответственно, помнить процедуру он не будет. Этот вариант применяют при эндоскопических исследованиях — например, гастроскопии и колоноскопии.
  • глубокая: при ней сон более глубокий, чем при средней. Но чаще всего человек дышит самостоятельно. Вывести из этого состояния сложнее.
Наука
Елена Марченко
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