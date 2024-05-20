Чем седация на самом деле отличается от наркоза? Объяснила анестезиолог
Анестезиолог Ханахмедова: при седации любого типа человек дышит сам. Во время наркоза это делает за него аппарат для вентиляции лёгких. Таково первое отличие двух этих медицинских приёмов. А общее в том, что они оба помогают человеку безболезненно пережить необходимую для его здоровья, а порой и жизни процедуру или операцию.
Подробнее рассказала врач — анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением Умайзат Ханахмедова.
Наркоз и седация — в чём разница
Наркоз
Наркоз — искусственно вызванное состояние, при котором пациент спит, ничего не чувствует и не помнит, объяснила анестезиолог. Также его называют общей анестезией.
Во время неё мышцы полностью расслаблены, часть защитных рефлексов снижается или пропадает совсем. То же самое происходит с болевой чувствительностью. Плюс человек не может дышать сам, его подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Существует несколько разновидностей наркоза:
- масочный — на лицо надевают маску и через неё подают препарат;
- внутривенный — препарат вводят в вену;
- эндотрахеальный — в трахею помещают трубку и подают препарат через неё;
- комбинированный — маска + внутривенно.
Выбор типа наркоза зависит в том числе от сложности операции и особенностей здоровья пациента, рассказала терапевт Елена Марченко.
Седация
При седации внутривенно вводят ненаркотический препарат.
Она бывает 3 видов:
- поверхностная: человек расслаблен, может общаться и запомнит процедуру. Такой тип седации используют при лечении зубов.
- средняя: в этом случае пациента уже погружают в сон, а после легко выводят обратно в реальность. Наблюдать за происходящим и, соответственно, помнить процедуру он не будет. Этот вариант применяют при эндоскопических исследованиях — например, гастроскопии и колоноскопии.
- глубокая: при ней сон более глубокий, чем при средней. Но чаще всего человек дышит самостоятельно. Вывести из этого состояния сложнее.