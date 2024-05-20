Чем седация на самом деле отличается от наркоза

Анестезиолог Ханахмедова: при седации любого типа человек дышит сам. Во время наркоза это делает за него аппарат для вентиляции лёгких. Таково первое отличие двух этих медицинских приёмов. А общее в том, что они оба помогают человеку безболезненно пережить необходимую для его здоровья, а порой и жизни процедуру или операцию.

© Секрет Фирмы

Подробнее рассказала врач — анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением Умайзат Ханахмедова.

Наркоз и седация — в чём разница

Наркоз

Наркоз — искусственно вызванное состояние, при котором пациент спит, ничего не чувствует и не помнит, объяснила анестезиолог. Также его называют общей анестезией.

Во время неё мышцы полностью расслаблены, часть защитных рефлексов снижается или пропадает совсем. То же самое происходит с болевой чувствительностью. Плюс человек не может дышать сам, его подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Существует несколько разновидностей наркоза:

масочный — на лицо надевают маску и через неё подают препарат;

внутривенный — препарат вводят в вену;

эндотрахеальный — в трахею помещают трубку и подают препарат через неё;

комбинированный — маска + внутривенно.

Выбор типа наркоза зависит в том числе от сложности операции и особенностей здоровья пациента, рассказала терапевт Елена Марченко.

Седация

При седации внутривенно вводят ненаркотический препарат.

Она бывает 3 видов: