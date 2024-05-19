Сексолог предупредил о смертельной опасности оргазма

Оргазм может быть опасен при беременности, после операций, при приеме мужских стимуляторов для поддержания эрекции, а также во время нестандартных сексуальных практик. Об этом сообщил врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах.

«Оргазм может быть опасен для беременных женщин на фоне угрозы прерывания беременности, при низком предлежании или отслойке плаценты. В таких случаях возможно обильное кровотечение с угрозой для жизни», – сообщил Булах в беседе с "Газетой.ru".

Он также отметил, что оргазм после операций может быть рискованным, поскольку сильное напряжение во время него может спровоцировать кровотечение, как наружное, так и внутреннее. Также существует риск потери сознания.

Булах также указал на опасности, связанные с приемом мужских стимуляторов, которые могут усугубить существующие проблемы с сердцем, приводя к серьезным последствиям во время сексуальной активности. Кроме того, нестандартные практики могут привести к серьезным травмам из-за потери контроля над используемыми предметами во время оргазма.

Ранее Булах заявлял, что женское либидо может снижаться из-за психологических и физиологических причин. По его словам, секс может приносить удовольствие женщине, только когда она чувствует себя полной сил.