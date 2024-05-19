Кемеровские ученые усовершенствовали производство спортивного питания

Ученые Кемеровского государственного университета разработали новый метод производства чистого белка для диетического и спортивного питания.

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Ученые Кемеровского государственного университета разработали метод производства чистого белка с низким молекулярным весом. Такой белок получается при переработке мясокостного сырья свинины, говядины и сельскохозяйственных птиц.

– Преимущества низкомолекулярных белков включают легкую усвояемость организмом, что делает их подходящими для использования в диетическом и спортивном питании. Они быстро всасываются в кишечнике, обеспечивая доступ к аминокислотам, необходимым для синтеза собственных белков организма. Также могут способствовать улучшению пищеварения и снижению риска аллергических реакций, поскольку они реже вызывают иммунный ответ, – передает ТАСС слова заведующего лабораторией экологического инжиниринга КемГУ Романа Ворошилина.

При использовании особого метода производства возможно получить чистый белок как с низкой, так и с высокой молекулярной массой. В будущем данный метод может найти применение в изготовлении препаратов, способствующих восстановлению живых тканей. Созданный чистый белок подходит для изготовления диетического и спортивного питания.