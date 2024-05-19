Названы риски для здоровья, связанные с изменением климата

The Lancet: повышение температуры окружающей среды может увеличить количество случаев возникновения инсульта и обострения деменции.

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Команда специалистов из университетского колледжа Лондона взяла ранее опубликованные научные работы на тему влияния климатических изменений на здоровье человека. Проанализировав данные, они пришли к выводу, что наиболее комфортны для жизни температура 20–26 ℃ и влажность 20–80%. Если погодные условия приближаются к верхним или нижним границам этого диапазона или выходят за его рамки, это в первую очередь сказывается на работе и здоровье мозга.

Ученые выяснили, что при высокой влажности и температуре возрастает вероятность обострения целого ряда опасных для здоровья состояний. Среди них эпилепсия, инсульт, мигрень, менингит, шизофрения, рассеянный склероз, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в издании The Lancet Neurology.

Специалисты отмечают, что некоторые препараты, применяемые для лечения психических и неврологических расстройств и заболеваний, могут нарушать потоотделение. Следовательно, сильная жара способна привести к обострению рассеянного склероза, шизофрении и эпилепсии.

Кроме того, из-за потери жидкости с потом, сгущается кровь и повышается риск тромбозов. Что, в свою очередь, может повлечь за собой инсульт.

При повышенных температурах воздуха чаще случаются госпитализации людей, страдающих деменцией, у пациентов с рассеянным склерозом более ярко проявляются симптомы заболевания.