Ученые рассказали о влиянии юмора на самочувствие пожилых людей

Ученые из Университета Брешиа и Католического университета Святого Сердца провели исследование, которое показало, что юмор и креативность могут значительно улучшить благополучие пожилых людей. В опубликованной работе в журнале Neuroscience Letters они описали, как эти две способности связаны с психологическими и нейробиологическими процессами, способствующими улучшению качества жизни в старости.

Исследование опровергло распространенное мнение о том, что старение неизбежно ведет к снижению интеллектуальных способностей. Авторы работы утверждают, что хотя некоторые аспекты когнитивных функций действительно могут ухудшаться, креативность и юмор сохраняются и могут быть использованы для решения повседневных задач и преодоления жизненных трудностей.

Профессор Алессандро Антоньетти объяснил, что и креативность, и юмор позволяют людям взглянуть на мир под новым углом, что помогает адаптироваться к изменениям и находить новые смыслы в событиях. Это умение менять перспективу особенно важно для пожилых людей, так как позволяет им лучше справляться с биологическими и психологическими изменениями, связанными со старением.

В будущем исследователи планируют разработать специальные упражнения и рекомендации, которые помогут пожилым людям развивать ментальную гибкость и использовать ее в повседневной жизни. Такой подход может не только повысить мотивацию к занятиям, но и облегчить перенос навыков из тренировочной среды в реальную жизнь.