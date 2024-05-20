Ученые выявили связь между микрофлорой кишечника и рациональным поведением

Ученые из Парижского института мозга и Боннского университета считают, что между микробиомом кишечника и когнитивными функциями мозга есть связь. В частности, по их мнению, микробы, вирусы и бактерии, обитающие в кишечнике, влияют на то, как человек относится к другим людям, принимает решение, испытывает стресс, тревогу и депрессию.

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По данным журнала PNAS Nexus, такие выводы основаны на эксперименте с участием 101 человека. Половина из них в течение семи недель принимала добавки с полезными бактериями и питательными веществами для микробиоты. Вторая половина использовала плацебо.

После испытуемых разделили на пары и попросили сыграть в игру, где один игрок мог произвольно разделить сумму денег, а второй имел право согласиться или отказаться от предложенной части. Если второй человек отказывался, то все деньги сгорали.

Выяснилось, что испытуемые, получавшие полезные бактерии для кишечника, чаще действовали нерационально, не соглашались на несправедливый раздел денег.

Также у них упал уровень тирозина, предшественника нейромедиатора дофамина, который связан с механизмами вознаграждения мозга.