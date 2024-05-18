Ученые описали чувства умирающих людей

Эксперты из Стэнфордского университета выяснили, что ощущает человек перед смертью, сообщает «360».

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По словам специалиста по паллиативной помощи Джеймса Халленбека, сначала человек теряет чувство голода, затем проходит жажда. Перед самой смертью человек перестает говорить и теряет зрение. Слух и осязание уходят в последнюю очередь.

Ученым также удалось объяснить феномен «яркого света», о котором говорили пациенты, пережившие клиническую смерть. Оказалось, что в этот момент мозг активирует разные области, включая зрительную систему.

Ранее ученые из Вашингтонского университета пришли к выводу, что ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится на пять лет за период с 2022-го по 2050 год. Группа исследователей проанализировала данные глобального бремени болезней. Это показатели, с помощью которых описывается смертность и инвалидность от основных заболеваний и травм.