Ученые описали чувства умирающих людей

Чувства умирающих людей описали ученые
Эксперты из Стэнфордского университета выяснили, что ощущает человек перед смертью, сообщает «360».
По словам специалиста по паллиативной помощи Джеймса Халленбека, сначала человек теряет чувство голода, затем проходит жажда. Перед самой смертью человек перестает говорить и теряет зрение. Слух и осязание уходят в последнюю очередь.
Ученым также удалось объяснить феномен «яркого света», о котором говорили пациенты, пережившие клиническую смерть. Оказалось, что в этот момент мозг активирует разные области, включая зрительную систему.
Ранее ученые из Вашингтонского университета пришли к выводу, что ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится на пять лет за период с 2022-го по 2050 год. Группа исследователей проанализировала данные глобального бремени болезней. Это показатели, с помощью которых описывается смертность и инвалидность от основных заболеваний и травм.