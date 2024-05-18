Пациенты женщин-гастроэнтерологов реже обращаются за неотложной медпомощью

Ученые из Университета Торонто обнаружили, что пациенты женщин-гастроэнтерологов реже попадают в отделения неотложной и первичной медико-санитарной помощи в течение двух лет после консультации. Результаты исследования представлены на Неделе заболеваний органов пищеварения 2024 (DDW - Digestive Disease Week), научном конгрессе, который сейчас (18–21 мая) проходит в США.

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Исследователи изучили данные о более чем 2,7 миллиона консультаций по гастроэнтерологии в период с 2002 по 2020 год с помощью мониторинга информационных баз системы здравоохранения провинции Онтарио (Канада). Около 15% всех консультаций были проведены женщинами-гастроэнтерологами. 55% пациентов были женщинами, а 45% - мужчинами.

Ученые подсчитали, что в целом у пациенток-женщин частота визитов в отделения неотложной помощи и к врачам первичной медицинской помощи была выше, чем у пациентов-мужчин. Однако в случае проведения первичного приема врачом-женщиной количество пациентов обоих полов, попадающих в отделения неотложной и первичной медико-санитарной помощи в течение двух лет после консультации, было ниже такового у врачей-мужчин.

Исследователи пока не могут установить, с чем связана такая корреляция. Они предположили, что вероятность обращения за медицинской помощью обусловлена некоторыми факторами поведения врачей и пациентов.