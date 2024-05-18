Стало известно, полезно ли для здоровья стоять на гвоздях

Эту уверенность не разделяют многие российские ученые в сфере здравоохранения, поэтому в 2022 году было проведено масштабное исследование.

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Специалисты хотели понять, почему гвоздестояние в последние годы приобрело высокую популярность среди россиян.

Результаты медицинских опытов были обнародованы на ежегодном всероссийском форуме «Гвозди».

По словам доктора биологических наук Марии Старченко, научные методы и измерения (электроэнцефалограмма, электрокардиограмма, анализы на гормоны) показали, что гвоздестояние вызывает изменения ритмов мозга и гормонального фона.

Сойдя с доски «садху», человек испытывает эйфорию, вызванную повышением уровня серотонина (гормон радости).

Впрочем, на сегодняшний день нет ни одной опубликованной научной работы, описывающей реальное влияние этой практики на оздоровление организма, а также единого мнения медиков по данному вопросу, пишет www.dp.ru.

Ранее ученые рассказали, как усилить чувство счастья.