Глютен в хлебе может вызвать синдром раздраженного кишечника

Исследователи раскрыли новые подробности того, как глютен провоцирует синдром раздраженного кишечника при целиакии. В исследовании, опубликованном в журнале Angewandte Chemie, в качестве виновника указывается специфический белковый фрагмент, образующийся при расщеплении глютена.

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Целиакия - это аутоиммунное заболевание, которым страдает около 1 % населения. Люди с целиакией испытывают серьезные повреждения кишечника при употреблении глютена - белка, содержащегося в пшенице, ячмене, ржи и некоторых видах овса. Строгая безглютеновая диета - единственное эффективное "лечение".

Новое исследование, проведенное под руководством Вероники Додеро из Билефельдского университета, посвящено изучению того, как определенные молекулы глютена влияют на слизистую оболочку кишечника. Они обнаружили, что определенный фрагмент белка, называемый 33-мерным деамидированным глиадиновым пептидом (DGP), может образовывать крошечные структуры, называемые олигомерами. Эти олигомеры DGP накапливаются в эпителии кишечника - слое клеток, выстилающих кишечник.

© Ferra

Это накопление, как полагают исследователи, нарушает нормальную герметичность кишечного эпителия, что приводит к упомянутому выше синдрому. "Раздраженный кишечник" позволяет вредным веществам проникать в кровь, провоцируя воспаление и потенциально способствуя развитию других заболеваний.

Полученные данные подтверждают теорию о том, что при целиакии глютен напрямую повреждает слизистую оболочку кишечника, а не воспаление является основной причиной синдрома.

Для полного понимания последствий этих результатов необходимы дальнейшие исследования.

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