Ученые выяснили, как мозг превращает волны света в цвет

Оказалось, что они избирательно реагируют на различные оттенки.

Некоторые из них, распознаваемые данными нейронами, соответствуют ультрафиолетовому цвету, невидимому для человеческих глаз, но важному, к примеру, для пчёл.

Таким образом, выяснилось, как мозг преобразует сенсорную информацию в «осмысленный опыт».

Этот сложный процесс позволяет организмам ориентироваться в окружающей среде и принимать решения для выживания.

Колумбийские ученые совершили настоящий прорыв в понимании цветного зрения, разгадав сложные нейронные пути, отвечающие за селекцию оттенков, пишет журнал Nature Neuroscience.

Ранее открыт новый метод восстановления зрения без операции.