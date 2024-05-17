Выявлена связь между активностью в сексе и биполярным расстройством

Аномально высокое сексуальное влечение может свидетельствовать о наличии у человека биполярного расстройства, сообщает The Sun, ссылаясь на результаты исследования британской благотворительной организации Bipolar UK. Ученые считают, что их открытие позволит сократить среднюю задержку постановки диагноза на 9,5 года.

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Было обнаружено, что почти 90% людей с биполярным расстройством страдают от гиперсексуальности, более известной как сексуальная зависимость, — сказано в публикации.

Согласно обнародованным данным, в исследовании приняли участие 1500 человек, живущих с биполярным расстройством. Эксперты установили, что 88% наблюдали за собой гиперсексуальное поведение. 54% опрошенных утверждают, что пережили более восьми периодов аномального полового влечения. При этом две трети заявили, что каждый период такого поведения длился месяц или более.

Ранее профессор репродуктологии в Университетском колледже Лондона Джойс Харпер отметила, что женщинам, особенно тем, кто пережил менопаузу, необходимо чаще заниматься мастурбацией для того, чтобы улучшить свое здоровье и вернуть приятные ощущения во время секса. Она также посоветовала женщинам обратить внимание на секс-игрушки.