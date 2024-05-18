В России создали новый препарат для лечения рака

Ученые ННГУ имени Лобачевского разработали комбинированный лекарственный препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил редактор журнала "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем канале в телеграм.

Препарат представляет собой смесь фотодинамической терапии и химиотерапии. Его применение уменьшает вероятность метастазирования. Линкер обеспечивает направленную доставку препарата к опухоли.

По словам Никонова, создание новых лекарств для фотодинамической терапии затруднено из-за обязательных испытаний, которые необходимо проводить. Поэтому ученые предложили использовать проверенные и уже известные компоненты: фотосенсибилизатор из водорослей и химиопрепарат кабозантиниб.

При взаимодействии с раковыми клетками препарат расщепляется на части: под воздействием света фотосенсибилизатор активизируется и разрушает опухоль, а химиопрепарат уничтожает оставшиеся раковые клетки. В целом, опухоль уничтожается.