Ученые: здоровье глаз и состояние мозга неразрывно связаны

Путем мониторинга 8623 участников они обнаружили, что замедленная реакция на определенные визуальные стимулы, такие как треугольник, может быть связана с развитием этого нейрологического расстройства.

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В начале эксперимента участникам предлагался тест на зрительную чувствительность, где требовалось реагировать на треугольник, формируемый движущимися точками. Те, кто позднее развили деменцию, реагировали медленнее на этот стимул. Это объясняется воздействием токсичных амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера, на участки мозга, ответственные за зрение.

Интересно, что данное исследование подчеркивает связь между здоровьем глаз и состоянием мозга. Проблемы со зрением могут быть первым сигналом о нарушениях когнитивных функций. Кроме того, наблюдается связь между болезнью Альцгеймера и способностью различать контуры и цвета, особенно в сине-зеленом спектре.

Интересным аспектом исследования является предположение о возможном ухудшении «тормозного контроля» глаз у людей с деменцией. Это может повысить риск аварий, особенно, если водитель не осведомлен о своем состоянии. Ученые в настоящее время проверяют эту гипотезу, чтобы лучше понять, как нейродегенеративные процессы влияют на визуальные функции и водительское мастерство.

Ранее мы писали, что изменения климата усугубляют симптомы склероза, деменции и болезни Альцгеймера. Также стало известно о препаратах, замедляющих старение.