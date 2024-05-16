Разработано спецприложение для пациентов после операции от ожирения

В Центре бариатрической медицины Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России разработали уникальный программный продукт - приложение для пациентов, перенесших операцию от ожирения. На нее решаются люди с лишним весом, которые не имеют иной возможности похудеть. Как правило, такое хирургическое вмешательство направлено на уменьшение объема желудка.

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После операции нужно внимательно следить за состоянием здоровья пациента. И новое приложение помогает в этом. С его помощью человек остается на связи с бариатрическим хирургом, который может контролировать важные лабораторные показатели своего подопечного, независимо от географии проживания и удаленности от клиники.

Над приложением работала группа опытных специалистов клиники: бариатрические хирурги, эндокринологи, диетолог, психотерапевт, специализирующийся на лечении расстройств пищевого поведения.

- Это цифровой продукт, который поможет минимизировать риск развития осложнений после бариатрической операции. При помощи нашей разработки любой пациент на смартфоне сможет следить за своими анализами и вести здоровый образ жизни. Практически, это - динамический чек-лист бариатрического пациента, - говорит главный внештатный хирург ФМБА России в ЮФО Максим Буриков.

В чек-лист входят: калькулятор индекса массы тела, дневник персонального веса, трекер питьевого режима и органайзер напоминаний о приеме необходимых лекарственных препаратов. Здесь же есть блок с ответами медицинских экспертов на самые распространенные вопросы пациентов о восстановлении после хирургического вмешательства и возможность общения онлайн с врачом.

Кроме того, важнейшим преимуществом в работе приложения является упрощенный доступ пациента к инструментам персонифицированной медпомощи, которые помогут улучшить результаты лечения метаболического синдрома.