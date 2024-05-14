Российские ученые создали полезный для диабетиков продукт

Ученые Высшей медико-биологической школы при Южно-Уральском университете (ЮУрГУ) в Челябинске создали полезный для диабетиков крахмал. Об этом сообщает «Российская газета».

Российские специалисты обработали его ультразвуком с целью увеличения содержащейся в составе продукта амилозы. Известно, что данное вещество работает как пребиотик и оказывает противовоспалительное действие на желудочно-кишечный тракт. В ходе эксперимента сотрудники учреждения повысили уровень амилозы в четыре раза, увеличив тем самым полезность крахмала для диабетического питания.

«Наша ультразвуковая модификация не только безопасно меняет структуру крахмала, но и делает его полезным. Мы уже разработали технологическую инструкцию для промышленного партнера, который готов внедрить наш метод в пищевое производство», — рассказала старший преподаватель кафедры пищевых и биотехнологий Алена Руськина.

Уточняется, что разработка ученых уже запатентована и признана перспективной и экологически безопасной.

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