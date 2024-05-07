Scientific Reports: красное мясо вызывает повреждение почек у женщин с диабетом

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Тихоходки — микроскопические животные, известные тем, что выживают в самых разных экстремальных условиях. Они встречаются в разных регионах мира, ученые исследуют их с XVIII века. Однако некоторые виды, в том числе обитающие в тропической зоне, практически не изучались с применением современных методов, в том числе генетического анализа.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), применив современные технологии, обнаружили странное: тихоходка, найденная во мхе с Сейшельских островов, расположенных рядом с Африкой, была очень похожа на своих азиатских сородичей. Гипотеза о том, как она преодолела Индийский океан, опубликована на сайте вуза.

«Нам, видимо, повезло. Наша находка — это "подросток", не взрослая особь, а значит, некоторые характерные морфологические признаки еще не успели развиться, поэтому без использования молекулярных методов определить ее было бы просто невозможно», — поясняет старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Денис Туманов.

Для начала, удивительным было то, что тихоходка относится к широко распространенному тропическому виду. Однако ранее на территории Сейшельских островов этот вид никто из ученых не находил.

Более того, существо принадлежит к отдельной ветке и представляет собой уникальный случай. Анализ генов ITS‑1 и ITS‑2 показал: экземпляр наиболее близок к тихоходкам, распространенным в Индонезии и на Тайване. При этом он значительно отличался от африканских представителей этого же вида, но из Танзании и с Мадагаскара. Хотя географически Сейшельские острова ближе к Африке, чем к Юго‑Восточной Азии.

«Африканские представители вида Echiniscus lineatus также демонстрируют близость к южно‑азиатским популяциям, однако отличаются от характерных для Сейшел. Ученые считают, что на Сейшельские острова и на африканские территории этот вид попадал независимо, в разное время и из разных источников, находящихся в Юго‑Восточной Азии», — отмечают в университете.

Но как микроскопические существа добрались на острова и в Африку? Когда-то высказывалась идея о том, что тихоходки могут переноситься с ветром. Но только в состоянии ангидробиоза, когда они становятся очень легкими: животные впадают в что-то наподобие спячки, чтобы сохранить последние ресурсы организма при почти полном высыхании. Это позволяет им остановить метаболизм, а когда ситуация вокруг улучшится — снова запустить его, восполнить запасы влаги и жить дальше.

«Гипотеза говорит нам, что "высохшие" тихоходки были принесены пассатами — ветрами, которые в тропиках постоянно дуют с востока на запад. Вероятно, часть из них осталась в океане, часть сгорела от ультрафиолета, попав в высокие слои атмосферы, но некоторые экземпляры могли долететь до Африки и Сейшел», — рассуждает Туманов.

При этом отмечается, что гипотеза таких путешествий с ветром актуальна только для тропических широт. С одной стороны, здесь есть нужные ветра, что подтверждает предположение. С другой, в умеренных широтах преобладают виды, локальные для сравнительно небольших территорий — а значит, севернее и южнее тропиков переносы с ветром не происходят.

Зоологи СПбГУ входят в число немногих научных групп в мире, занимающихся изучением тихоходок. Ранее они обнаружили четыре новых вида и три известных, но не идентифицированных для России. Также — изучали тихоходок, найденных в Антарктике, Англии и Италии, и выделили два новых семейства этих микроскопических беспозвоночных: Acutuncidae и Ramajendidae.

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