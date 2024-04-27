Названа опасность витаминов на масляной основе

Ученый-химик Мария Семенова назвала опасности витаминов на масляной основе. При их неправильном хранении масло может испортиться и содержать в себе вещества, которые увеличивают риски развития рака и атеросклероза.

© runews24.ru

По ее словам, если масло испортилось и стало прогорклым, то оно опасно. В витаминах на основе данного масла содержится канцерогены, наносящие вред организму.

Когда масляные БАДы портятся, там происходит окисление полиненасыщенных жирных кислот масла. Семенова обратила внимание на то, что важно не употреблять витамины, у которых истек срок годности.

Напомним, что ученые создали имитацию живых клеток организма.