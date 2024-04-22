Тетрис помогает предотвратить посттравматическое стрессовое расстройство

Учёные обнаружили, что игра «Тетрис» в течение 20 минут после травмирующего события может предотвратить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

© Чемпионат.com

Мы знаем, что существует период продолжительностью до шести часов, в течение которого можно повлиять на определённые типы воспоминаний, заложенных в человеческом сознании. Мы показали, что у здоровых добровольцев игра в «Тетрис» в это время может уменьшить количество стрессовых воспоминаний.

Учёные доказали пользу культовой игры после трёх исследований с участием добровольцев. Как выяснилось, такой метод отвлечения помогает приглушить воспоминания, то есть необработанные сенсорные образы травмы, у людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Их состояние существенно улучшалось после 20 минут игры.

Эксперты отмечают, что «Тетрис» не должен являться отдельным методом лечения. Помочь людям с ПТСР может только квалифицированная медицинская помощь.