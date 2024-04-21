Ученые успешно испытали «супербактерию» для похудения

В Южной Корее провели эксперимент на людях, который доказал, что приём БАДов с молочнокислой бактерией Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 эффективно сказывается на снижении веса.

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Для исследования набрали 100 добровольцев от 19 до 60 лет с индексом массы тела от 25 до 30 единиц.

Принимавшим добавку участникам удалось снизить процент. массу жира и уровень холестерина. А также количество гормона адипонектина, участвующем в регуляции уровня глюкозы и расщепления жирных кислот, после курса повысилось.