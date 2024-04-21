Ученые успешно испытали «супербактерию» для похудения

Учёные успешно испытали «супербактерию» для похудения
В Южной Корее провели эксперимент на людях, который доказал, что приём БАДов с молочнокислой бактерией Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 эффективно сказывается на снижении веса.
Для исследования набрали 100 добровольцев от 19 до 60 лет с индексом массы тела от 25 до 30 единиц.
Принимавшим добавку участникам удалось снизить процент. массу жира и уровень холестерина. А также количество гормона адипонектина, участвующем в регуляции уровня глюкозы и расщепления жирных кислот, после курса повысилось.