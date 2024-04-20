Ученые нашли 95 связанных с ПТСР областей генома

Новое исследование, в котором приняли участие более 1,2 миллиона человек, выявило 95 областей генома, связанных с посттравматическим стрессовым расстройством, в том числе 80 ранее неизвестных. Это самое крупное и разнообразное генетическое исследование ПТСР на сегодняшний день, и оно проливает свет на биологические основы этого расстройства.

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Ранее ученые знали, что генетика играет определенную роль в развитии ПТСР, но точные механизмы были неясны. Данное исследование выявило 43 гена, потенциально влияющих на ПТСР, включая гены, влияющие на клетки мозга, нейротрансмиттеры и мозговые связи.

Исследование также показало, что мозжечок, область, участвующая в движении, может быть неожиданно вовлечена в ПТСР. Это открывает возможности для дальнейшего изучения того, как конкретные гены влияют на симптомы.

Исследователи надеются, что это открытие приведет к разработке новых стратегий профилактики и лечения ПТСР. Они также подчеркивают важность включения в будущие исследования более разнообразных групп населения, поскольку прошлые исследования часто фокусировались на европейцах.

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