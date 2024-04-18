Ученый назвал три изменения в человеке незадолго до ухода из жизни

В организме человека незадолго до ухода из жизни происходят определенные изменения. Это касается в том числе органов чувств, отключение которых происходит поэтапно. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на исследователя из Стэнфордского университета, доктора Джеймса Халленбека.

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По словам ученого, организм человека начинает "выключаться" в определенном порядке.

Халленбек отметил, незадолго до ухода из жизни "первое, что мы теряем - это аппетит".

"Когда организм "выключается", ему требуется меньше питательных веществ, чем раньше. Отсюда потеря аппетита и даже отсутствие жажды", - уточнил исследователь.

На следующем этапе возникают проблемы с речью, а затем со зрением.

"Некоторые умирающие люди не могут видеть многое из того, что их окружает, но они "видят" близких или домашних животных, которые уже умерли", - рассказал Халленбек, ссылаясь в том числе на наблюдения работавшей в хосписе медсестры Джули Макфадден.

Также отмечается, что в ряде случаях в свои последние дни люди начинают "испытывать временное улучшение и даже "вести себя как прежде".

Последними "уходят" слух и осязание, заключил ученый.

Ранее медсестра госпиталя в Австралии рассказала об ощущениях и последних словах тяжелых пациентов. Она назвала "самую распространенную жалобу из всех".