Ученый назвал три изменения в человеке незадолго до ухода из жизни
В организме человека незадолго до ухода из жизни происходят определенные изменения. Это касается в том числе органов чувств, отключение которых происходит поэтапно. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на исследователя из Стэнфордского университета, доктора Джеймса Халленбека.
По словам ученого, организм человека начинает "выключаться" в определенном порядке.
Халленбек отметил, незадолго до ухода из жизни "первое, что мы теряем - это аппетит".
"Когда организм "выключается", ему требуется меньше питательных веществ, чем раньше. Отсюда потеря аппетита и даже отсутствие жажды", - уточнил исследователь.
На следующем этапе возникают проблемы с речью, а затем со зрением.
"Некоторые умирающие люди не могут видеть многое из того, что их окружает, но они "видят" близких или домашних животных, которые уже умерли", - рассказал Халленбек, ссылаясь в том числе на наблюдения работавшей в хосписе медсестры Джули Макфадден.
Также отмечается, что в ряде случаях в свои последние дни люди начинают "испытывать временное улучшение и даже "вести себя как прежде".
Последними "уходят" слух и осязание, заключил ученый.
Ранее медсестра госпиталя в Австралии рассказала об ощущениях и последних словах тяжелых пациентов. Она назвала "самую распространенную жалобу из всех".
"Мне бы хотелось иметь смелость прожить жизнь, в которой я был бы верен себе, а не соответствовал ожиданиям других", - отметила медсестра Бронни Уэр, передавая слова пациентов.