Черничный сок и аминокислоты уменьшают послеродовую хандру

Канадские врачи выяснили, что черничный сок, и аминокислоты триптофан и тирозин немного уменьшают симптомы послеродовой хандры, сообщает N +1 со ссылкой на eClinicalMedicine.

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Практически у 75 % женщин примерно на третий день после родов появляются признаки послеродовой хандры: грусть, слезливость, тревога, беспокойство, снижение аппетита, усталость и раздражительность. Как правило, симптомы достигают пика на пятый день, а после идут на спад. Это небезобидное состояние, так как в четыре раза повышает риск развития депрессии. Но при этом действенной профилактики пока что нет.

Ученые под руководством Джеффри Мейера из Университета Торонто провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование влияния пищевых добавок на послеродовую хандру. Применявшаяся смесь содержала 2 г L-триптофана, 10 г L-тирозина, черничный сок и экстракт черники. С вечера третьего дня после родов, дважды на четвертый день и утром на пятый участницы принимали по пакетику или активного экстракта, или плацебо — либо с черничным соком, либо без. Всего участвовало 103 женщины с симптомами послеродовой хандры — 51 в группе пищевых добавок и 52 в группе плацебо. Их настроение оценивали по десятибалльной шкале.

Изначально показатели в активной группе оказались ниже ожидаемых: величина эффекта 0,62, р = 0,008. Тем не менее после исключения из числа участниц женщины с уже развившейся послеродовой депрессией эффект лечения увеличился: р = 0,001. Кроме того, результат сохранялся в течение нескольких месяцев. Это доказывает эффективность изученных пищевых добавок.

Тем не менее пока что нельзя делать однозначные выводы. Во-первых, в исследовании участвовало чуть более сотни человек. Во-вторых, на наблюдение повлияла пандемия ковида. А в-третьих, эффективность добавки измеряли на основе лишь одного метода оценки настроения. Соответственно, исследования стоит продолжить.

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