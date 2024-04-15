Люди в разных фазах сна могут неправильно оценивать, спят ли они: хотя мозг переходит в «спящий режим», им кажется, что на самом деле они бодрствуют. И этот эффект, как было доказано в недавнем исследовании, напрямую зависит от того, видит ли человек в это время сны. О научной работе сообщает Общество когнитивной нейронауки (США).

«Сновидения мало изучаются в контексте качества сна. Чаще всего основное внимание уделяется объективным показателям, таким как активность мозга или стадия сна, но я думаю, что нам нужно внимательнее присмотреться к активности сновидений и ее влиянию на то, как мы воспринимаем сон», — поясняет Клаудия Пикар-Деланд из Университета Монреаля (Канада).

Чтобы установить связь между сновидениями и качеством сна, ученые пригласили 20 человек, не имеющих бессоницы или других проблем со сном. В ходе эксперимента каждого из них будили 12 раз в разных стадиях сна в разные периоды ночи и опрашивали.

В том числе, участники должны были ответить, спали ли они вообще в промежутке от прошлого до текущего подхода ученых. А если спали — насколько глубоко, как сильно были погружены в действия, разворачивающиеся в сновидении, и какую последнюю мысль помнят.

«Мы стремились выяснить, как восприятие сна колеблется в течение ночи и как оно связано с опытом сновидений», — говорит Пикар-Деланд.

В ходе эксперимента участники нередко утверждали, что не спали между опросами, хотя электроды, замеряющие активность мозга, фиксировали обратное, а значит — субъективное восприятие человека было неверным. Особенно часто это случалось на ранних стадиях сна без сновидений. Но ложные ощущения были зарегистрированы и в более глубокой, медленноволновой фазе — причем частота таких случаев оказалась неожиданно высокой.

Если же человеку удавалось вспомнить сновидение, то он характеризовал сон совсем иначе.

«Когда [участники] были более погружены в свои сны, создавался эффект присутствия или просто сон был более ярким и интересным, они считали сон более глубоким по сравнению с тем, когда у них не было активного действия во сне или была вовлеченность, но небольшая», — уточняет исследовательница.

Ложное ощущение бодрствования можно отнести к парадоксальной бессоннице — так называют состояние, когда человеку постоянно кажется, что ему не хватает сна. А значит, новые данные должны дополнить исследования, уже освещающие этот феномен, и помочь в решении проблем с качеством сна. В том числе, Пикард-Деланд предполагает, что если разработать программу тренировок, которые помогут видеть более яркие и захватывающие сновидения, это улучшит субъективное восприятие сна.