Ресторан куриных сэндвичей в США отказался от мяса без антибиотиков

Крупная сеть ресторанов в США начнет использовать мясо птиц, выращенных с использованием антибиотиков. Это может привести к экологическим и медицинским проблемам. Об этом сообщает Health.

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Американская сеть ресторанов быстрого питания «Chick-fil-A», специализирующаяся на сэндвичах из курицы, отказалась от принятого в 2014 году решения использовать мясо только тех птиц, которые росли без применения антибиотиков. В компании заявили, что будут применять только те препараты, которые не используются для лечения людей. Это должно помочь сдержать распространение устойчивых к лекарствам микробов.

Эксперты сообщили Health, что решение использовать антибиотики рискованно для общественного здравоохранения. Наибольшая опасность грозит людям с расстройствами иммунной системы. Однако риски недостаточно изучены, поэтому делать однозначные выводы нельзя.

Кроме того, широко распространенное использование антибиотиков может вызвать экологические проблемы. Некоторые лекарства могут быть токсичными для других организмов. Сточные воды с ферм могут навредить микробным экосистемам. Это может привести, например, к цветению воды из-за размножения водорослей.

Согласно данным 2019 года, более 50% курицы в США производилось без антибиотиков. Однако выращивание птицы без антибиотиков требует отбора пород животных, тщательного поддержания чистоты на предприятии, вакцинации животных и контроля влажности, — все это делает производство дороже. Вероятно, из-за этого «Chick-fil-A» отказалась от своих принципов. Это может стать примером для других компаний, которые старались использовать мясо без антибиотиков, что еще сильнее увеличит риски для природы и здоровья людей.